Spettacolo a Manchester: il City vince 4-3, Benzema tiene in corsa il Real

Calcio spettacolo all'Etihad Stadium col Manchester City che batte il Real Madrid 4-3 nella semifinale d'andata di Champions League. La squadra di Guardiola parte a razzo e dopo i primi dieci minuti è già vantaggio per 2-0. Apre le marcature dopo appena 90 secondi: Mahrez salta Modric e serve De Bruyne, che anticipa Carvajal e insacca di testa, di tuffo. All'11' De Bruyne ispira Gabriel Jesus che con uno stop fa fuori Alaba e si gira in un fazzoletto e piazza nell'angolino. Al 34' il solito Benzema accorcia le distanze per il Real Madrid: Mendy crossa per il francese che anticipa Zinchenko, protegge la palla e conclude verso la porta, palo-gol. Al 52' tris del City: grande giocata di Fernandinho, che ruba palla a Vinicius, arriva sul fondo e mette in mezzo per Foden, l'attaccante inglese da due passi schiacci di testa battendo Courtois. 4' dopo Il Real riapre il match con Vinicius che si fa predonare: Fernandinho riprova l'anticipo sul connazioanle ma stavolta l'attaccante gli va via con un velo e di fronte a Ederson insacca col piattone destro per il 3-2. Al 73' poker degli uomini di Guardiola, grazie ad un gol pazzesco di Bernardo Silva, che si gira in area e col sinistro spara all'incrocio del primo palo dove è impossibile arrivare per Courtois. All'82' la squadra di Ancelotti riapre il discorso qualificazione ancora con Benzema: calcio di rigore per fallo di mano di Rodrigo trasformato dal centravanti dei Blancos con un delizioso cucchiaio.