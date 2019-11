Splendido momento di forma per Milik: il polacco cerca il primo gol in Champions

Cinque gol in quattro partite, sei con quello in Nazionale: splendido momento di forma per Arek Milik che non ha intenzione di fermarsi e ora insegue anche la prima rete in Champions League. Non segna da due anni, col Napoli, e vuole riscattarsi stasera. Salvo sorprese partirà titolare e sull'onda dell'entusiasmo proverà a incidere a decidere la sfida col Salisburgo.