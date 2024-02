Ovazione e standing ovation per Marek Hamsik per il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona.

© foto di sscnapoli

