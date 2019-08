Stella Rossa, Milojević: "Con chiunque non saremo favoriti, ma conta poco. Ho già incontrato Ancelotti..."

Vladan Milojević, allenatore Stella Rossa, ha parlato alla vigilia dei gironi Champions: "Non voglio scegliere. Qualunque sia la squadra, sappiamo che non saremo i favoriti, ma non ci interessa. L'importante è che siamo tra di loro e da ora in poi possiamo beneficiarne. Non abbiamo paura di nessuno e siamo sicuri che non saremo facili avversari per nessuno. Stiamo tutti facendo esperienza, me compreso. Ho già incontrato Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti"