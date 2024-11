Stoccarda-Atalanta, Hien: "Domani non conterà quello che abbiamo fatto a Napoli"

vedi letture

Il difensore dell'Atalanta Isak Hien è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro lo Stoccarda

Il difensore dell'Atalanta Isak Hien è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro lo Stoccarda, gara valida per la quarta giornata della prima fase della Champions League: “Ho giocato bene contro il Napoli, domani sarà un'altra sfida, non conterà quello che abbiamo fatto domenica. La Champions? Non c'è qualcosa che mi ha sorpreso così tanto, ma è diversa rispetto alla Serie A, forse le partite sono più aperte, ma questo è il calcio. Preferisco giocare in Champions o in campionato? No, è uguale per me, non preferisco nessuna delle due".