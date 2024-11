Ufficiale Stoccarda-Atalanta, le formazioni: Retegui torna titolare

L'Atalanta scenderà in campo fra poco più di un'ora contro lo Stoccarda per cercare di raggiungere i tre punti per cercare di consolidarsi nel gruppo di squadre che possano almeno garantirsi il playoff. La Dea è reduce dallo 0-0 casalingo contro il Celtic di Glasgow, partita giocata molto bene dai nerazzurri ma dove non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni da rete create.

Sebastian Hoeness si affida a Touré al centro dell’attacco supportato dal trio formato da Millot, Undav e Fuhrich. A centrocampo con Karazor c’è Stiller mentre in difesa davanti a Nubel gioca una linea a quattro con Vagnoman e Mittelstadt sulle corsie laterali con Chase e Rouault come centrali. Gian Piero Gasperini con il tradizionale 3-4-1-2 con Carnesecchi fra i pali, Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa. A centrocampo con De Roon spazio ad Ederson mentre Bellanova e Zappacosta sono gli esterni. In attacco Pasalic ha il compito di innescare Retegui e Lookman. Di seguito le formazioni ufficiali.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Untat, Fuhrich; Touré. All. Hoeness.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.