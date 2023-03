"Stufi di assistere a certe prestazioni, il Milan deve essere il Milan sempre", proteste della Curva Sud

Il responsabile della Curva sud del Milan, Luca Lucci, attraverso il suo profilo Instagram ha mandato un messaggio chiaro alla squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il responsabile della Curva sud del Milan, Luca Lucci, attraverso il suo profilo Instagram ha mandato un messaggio chiaro alla squadra dopo la sconfitta di Udine: "Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione... Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe! Basta distrazioni basta sprechi! Forza lotta, Avanti!".