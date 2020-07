Tmw - Arthur tradito da Setien: ecco il perché della rottura col Barça

Arthur non vuole più giocare con la maglia del Barcellona. Sta facendo scalpore l'indiscrezione pubblicata pochi minuti fa in Spagna da Sport, secondo la quale il centrocampista avrebbe annunciato ai blaugrana la sua intenzione di restare in Brasile e non prendere parte alla ripresa degli allenamenti dopo la Liga.

Una decisione ponderata e ormai immutabile che, secondo quanto raccolto da TMW, è arrivata alla luce degli zero minuti concessi da mister Quique Setién al giocatore dopo l'ufficialità del suo trasferimento alla Juventus. Arthur, nonostante avesse promesso massimo impegno e dedizione a tutta la rosa subito dopo la firma coi bianconeri, si è sentito tradito e completamente scaricato: per questo, nei giorni scorsi, ha comunicato ufficialmente alla dirigenza e ai senatori dello spogliatoio del Barça la sua scelta di interrompere definitivamente la sua avventura in Catalogna.

L'ex Gremio, dunque, non farà parte della truppa che affronterà il Napoli il prossimo 8 agosto e, in caso di qualificazione, neanche le final 8 di Champions League, iniziando invece fin da adesso a preparare il suo trasferimento a Torino in vista della sua nuova sfida professionale in Serie A. L'arrivo in Italia di Arthur, ad oggi, è previsto non a caso già a fine agosto.