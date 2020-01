TN - Con Rodriguez poker di colpi, ma in Champions uno resta fuori e ci saranno altri due tagli

Rodriguez, se arriva, andrebbe ad aggiungersi a Lobotka, Demme e Politano. Un poker di acquisti per il Napoli in questo trafficato mercato di gennaio. Sarà felice di questo Gennaro Gattuso, pronto a incastrare ogni tassello al suo posto per rincorrere l'Europa in campionato e non solo. Ma in Champions, regolamento alla mano, non ci sarà spazio per tutti. Dagli ottavi di finale in poi, infatti, ogni club può registrare solo un massimo di tre nuovi calciatori. Uno di questi quattro, dunque, sarà costretto a saltare la doppia sfida al Barcellona ed eventualmente, in caso di impresa, anche quelle successive. Vedremo quale sarà la sofferta scelta della società. Non solo: in Europa Meret ed Elmas non sono considerati Under - come in Italia - e dunque il Napoli, coi tre nuovi da inserire, sarà costretto a "tagliare" l'attuale lista lasciando a casa due calciatori. Potrebbero essere Malcuit e Ghoulam (che uscirà anche dalla lista Serie A) per motivi fisici. Ma è solo un'ipotesi, questa, in attesa di conferme. C'è tempo fino alle ore 24 del 3 febbraio per modificare per l'ultima volta la lista.