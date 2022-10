Tris del Liverpool ad Amsterdam: Reds agli ottavi di finale

Alla Cruijff Arena di Amsterdam il Liverpool batte 3-0 l'Ajax e si qualifica per gli ottavi di Champions League.

Alla Cruijff Arena di Amsterdam il Liverpool batte 3-0 l'Ajax e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Reds in vantaggio al 42' grazie a Salah che, su assist di Henderson, infila il portiere avversario con un tocco morbidissimo. Da segnalare, poi, anche un palo per parte con Berghius a colpire il sostegno della porta di Alisson in avvio e Nunez a far vibrare la porta allo scadere colpendo il legno nonostante lo specchio completamente spalancato. Ad inizio ripresa il Liverpool si mette in tasca la vittoria. Al 49' raddoppia Darwin Nunex che, su cross dalla sinistra, svetta in area liberandosi di Sanchez e Timber mettendo la sfera dove Pasveer non può arrivare. Al 52' tris di Elliott con un destro sotto la traversa su imbucata di Salah.