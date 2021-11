Tris dell'Inter a Tiraspol: 3-1 allo Sheriff e secondo posto nel girone

A Tiraspol l'Inter batte 3-1 lo Sheriff nella sfida valevole per la quarta giornata del gruppo D di Champions League. I nerazzurri dominano e si portano al secondo posto del girone, alle spalle del Real Madrid. Al 39' l'occasione più grande del primo tempo con Lautaro Martinez che colpisce il palo su calcio di punizione. Nella ripresa al 54' l'Inter passa in vantaggio con Brozovic, che dal limite dell'area di rigore si libera con una finta di Kolosov e Thill e insacca per l'1-0. Al 68' i nerazzurri raddoppiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un colpo di testa di Skriniar. All'84' arriva anche il tris con Sanchez che approfitta di un erroraccio di Dulanto e con una conclusione potentissima non lascia scampo a Athanasiadis. Al 93' lo Sheriff sigla il gol della bandiera: Traore stacca più in alto di tutti e colpisce di testa spedendo alle spalle di Handanovic.