Truffa a San Siro: tanti infiltrati con i Qr-Code per Inter-Milan di Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere della Sera oggi in edicola si segnala, in un pezzo di Aldo Cazzullo, una truffa avvenuta martedì sera a San Siro per la sfida Champions tra Inter e Milan.

"Nella coda dell’ingresso i giovani spettatori avevano tutti il Qr code sullo smartphone, ben nascosto, ma i più grandicelli brandivano in mano, orgogliosi e ansiosi, il foglio stampato. Una banda di nordafricani — si può dire? È razzismo? No, è un fatto — fotografava col telefonino i Qr code e poi se la svignava, per entrare allo stadio al posto dell’ignaro malcapitato. Così all’ingresso si era creato un capannello di paganti cui il lettore diceva «già entrato», con gli addetti che non sapevano bene cosa fare ma avranno senz’altro trovato una soluzione, e bambini che piangevano per mano a padri angosciati per averli delusi (e per le decine, a volte centinaia di euro spesi). Ai tempi di Nixon si diceva che un elettore repubblicano è un democratico cui hanno rubato la macchina; quel capannello diventerà più modestamente un pacchetto di voti per Salvini (che ha sbagliato tweet pure ieri sera mettendo insieme il derby e l’alluvione).