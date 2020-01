UFFICIALE - Barça, esonerato Valverde: il nuovo tecnico è Quique Setién

Cambio di rotta in casa Barcellona. Dopo l'esonero di Valverde, è arrivato immediatamdnte il nome del suo successore. In tanti hanno puntato il dito nelle scorse ore verso l'ex centrocampista blaugrana Xavi, ma le cose sono andate diversamente: come comunicato dallo stesso club catalano attraverso il proprio sito ufficiale, è Quique Setien il nuovo allenatore del Barcellona. Ex allenatore del Real Betis (che ha lanciato l'azzurro Fabiàn), classe '58 ed esperienze modeste come allenatore, quella del Barcellona rappresenta la prima panchina di un top club per Setièn. Accordo fino a giugno 2022.