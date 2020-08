UFFICIALE - Barça, salta un'altra testa: Abidal ha risolto il contratto con il club

Dopo quella di Setien, salta una seconda testa al Barcellona. Éric Abidal e il club catalano hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto che ha unito le due parti. "Il Club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, dedizione e la natura stretta e positiva del suo rapporto con tutti gli aspetti della famiglia blaugrana", si legge sul sito ufficiale del club. Abidal era segretario tecnico del club blaugrana ma il suo addio era stato annunciato dal presidente Josep Maria Bartomeu dopo la debacle in Champions League contro il Bayern Monaco.