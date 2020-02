UFFICIALE - Barcellona, si ferma anche Sergi Roberto: salterà pure il ritorno

Altro infortunio in casa Barcellona. I catalani martedi sfideranno il Napoli nel match di Champions contro il Napoli valevole per gli ottavi di finale. Quique Setien dovrà fare i conti con tante assenze: l'ultimo è Sergi Roberto per il quale è stata confermata una lesione ad uno dei muscoli degli adduttori della coscia destra. Rimarrà fuori per circa tre settimane e quindi salterà anche la sfida di ritorno.