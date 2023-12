UFFICIALE - Braga, i convocati per il Napoli: un'assenza pesante per Jorge

Lo Sporting Braga ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Napoli

Lo Sporting Braga ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera allo Stadio Maradona contro il Napoli, match cruciale valido per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Mister Artur Jorge dovrà rinunciare ad un tassello importante del suo attacco, Álvaro Djaló, per infortunio. Assente anche Niakaté per squalifica, mentre è recuperato Al Musrati.

Ecco la lista completa:

Portieri: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

: Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin, Victor Gómez e Borja.: André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi , Castro, João Moutinho e Al Musrati.: Bruma, Abel Ruiz, Rony Lopes, Roger, Ricardo Horta e Banza.