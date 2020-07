UFFICIALE - Champions, date e sedi della Final Eight: Napoli giocherebbe sempre nello stadio del Benfica

Sono stati sorteggiati a Nyon i quarti di finale della Champions League, che si terranno dal 12 al 15 agosto a Lisbona in gara secca. Prima, però, ci saranno le quattro sfide di ritorno degli ottavi da giocare (nelle sedi originarie). Si comincia il 7 e l'8 agosto: ecco gli accoppiamenti, il calendario e il tabellone fino alla finale, in programma il 23 agosto. Il Napoli dunque, in caso di superamento del turno col Barcellona, giocherebbe sempre allo stadio Da Luz, ossia la dimora del Benfica.

Ottavi

Venerdì 7 agosto, ore 21: Juventus-Lione (Allianz Stadium)

Venerdì 7 agosto, ore 21: Manchester City-Real Madrid (Etihad Stadium)

Sabato 8 agosto, ore 21: Barcellona-Napoli (Camp Nou)

Sabato 8 agosto, ore 21: Bayern Monaco-Chelsea (Allianz Arena)

Quarti

Mercoledì 12 agosto, ore 21: Atalanta-PSG (Estadio Da Luz)

Giovedì 13 agosto, ore 21: Lipsia-Atletico (stadio José Alvalade)

Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern/Chelsea-Barcellona/Napoli (Estadio Da Luz)

Sabato 15 agosto, ore 21: Juve/Lione-Real Madrid/Manchester City (stadio José Alvalade)

Semifinali

Martedì 18 agosto, ore 21: Vincente 1 - Vincente 2 (stadio José Alvalade)

Mercoledì 19 agosto, ore 21: Vincente 3 - Vincente 4 (Estadio Da Luz)

Finale

Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona (Estádio Da Luz)