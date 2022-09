UFFICIALE - Chelsea, Potter è il nuovo allenatore: decisivo patron Boehly

Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea, che lo ha annunciato pochi minuti fa. Decisivo l'intervento del presidente Todd Boehly

Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea, che lo ha annunciato pochi minuti fa. Decisivo l'intervento del presidente Todd Boehly, che ha avuto un ruolo da protagonista nella trattativa con il Brighton. Attraverso il sito del Chelsea, il presidente statunitense ha dato il suo benvenuto al nuovo tecnico: "Siamo entusiasti di portare Graham al Chelsea. È un allenatore collaudato e un innovatore in Premier League che si adatta alla nostra visione per il Club. Non solo è estremamente talentuoso in campo, ha capacità che si estendono oltre il campo, il che renderà il Chelsea un club di maggior successo. Ha avuto un grande impatto nei suoi club precedenti e non vediamo l'ora che arrivi il suo impatto positivo al Chelsea. Non vediamo l'ora di supportare lui, la sua squadra di allenatori e la squadra nel realizzare il loro pieno potenziale nei prossimi mesi e anni".