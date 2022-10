UFFICIALE - Di Lorenzo battuto da André Silva: è l'ex Milan il Player of the week in Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

André Silva ha vinto il premio di Player of the week dell'ultimo turno di Champions League. Il portoghese è stato protagonista del successo del Lipsia contro il Celtic, segnando due reti nel 3-1 complessivo e contribuendo al raggiungimento dei primi tre punti in classifica per i tedeschi. Niente da fare per Angel di Maria e Giovanni Di Lorenzo, entrambi in nomination, così come per Jude Bellingham.