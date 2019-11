UFFICIALE - Genk, salta la panchina di Mazzù: il tecnico è stato esonerato

Nel match di ritorno al San Paolo tra Napoli e Genk non ci sarà più Felice Mazzù sulla panchina dei belgi. La notizia era stata annunciata da tempo e ora è ufficiale: esonerato l'ormai ex allenatore del Genk. Paga l'ultimo posto nel girone Champions ma anche un cammino in campionato tutt'altro che esaltante. Sarà Domenico Olivieri con Kevin Van Dessel a dirigere gli allenamenti, in attesa del nome del nuovo tecnico.