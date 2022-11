UFFICIALE - In attesa della Champions, il City dà fiducia a Guardiola: rinnovo fino al 2025

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 23 NOV - Pep Guardiola ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City per altri due anni, fino al giugno 2025. In scadenza al termine dell'attuale stagione, il tecnico catalano - che nei suoi sei anni in Inghilterra ha vinto 11 trofei - si è detto "felice" di restare a Manchester. "Dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui - le parole di Guardiola -. Non potrei trovarmi in un posto migliore.