UFFICIALE - Napoli-Salisburgo scelto l'arbitro: fischierà il polacco Marciniak

Sale l'attesa per i match di Champions League in programma martedì contro il Salisburgo. Il Napoli di Carlo Ancelotti, reduce dalla sconfitta in campionato per 2-1 contro la Roma all'Olimpico, sfida in casa gli austriaci, sconfitti nel match d'andata per 3-2. Ad arbitrare la sfida del San Paolo sarà il fischietto polacco Szymon Marciniak, unico precedente contro la Stella Rossa lo scorso anno.



Assistenti di linea: Sokolnicki e Listkiewicz;

IV uomo: Musiual;

Addetto al VAR: Gil;



Assistente al VAR: Borkowski.