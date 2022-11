UFFICIALE - Ottavi Champions, tutti gli accoppiamenti: le milanesi evitano le super-big

Sorteggio 'morbido' per il Napoli, che evita il PSG e se la vedrà con l'Eintracht Francoforte.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Antonio Conte, con il suo Tottenham a sfidare il Milan di Stefano Pioli agli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio 'morbido' per il Napoli, che evita il PSG e se la vedrà con l'Eintracht Francoforte. L'Inter invece, dopo il secondo posto nel gruppo, dovrà affrontare il Porto. Per quanto riguarda le altre: il Lipsia sfiderà il Manchester City, mentre il Brugge se la vedrà con il Benfica. Liverpool e Real Madrid si rivedranno dopo la finale dell'edizione 2021-22, stavolta 'solo per un ottavo'. Di seguito gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon per gli ottavi di finale di Champions League, ricordando che le seconde classificate (Inter e Milan per quanto riguarda le italiane, ndr) dei gironi giocheranno la prima sfida in casa:

OTTAVI DI FINALE

RB Lipsia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern Monaco