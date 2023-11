UFFICIALE - Real Madrid, i convocati per il Napoli: Ancelotti ha pochi cambi e tanti baby

Il Real Madrid ha reso noto la lista dei convocati per la partita di domani contro il Napoli, in quella che sarà la quinta giornata della fase a gironi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid ha reso noto la lista dei convocati per la partita di domani contro il Napoli, in quella che sarà la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Tante assenze per Carlo Ancelotti: Vinicius, Camavinga e Tchouaméni, anche Kepa e Modric. Tanti i baby pescati dalla cantea. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Lunin, Cañizares, Fran González.

Difensori: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Alaba, Ferland Mendy, Fran García.

Centrocampisti: Kroos, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Fede Valverde, Mario Martín, Theo y Nico Paz.

Attaccanti: Rodrygo, Brahim Díaz, Joselu, Gonzalo García.