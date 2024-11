Un altro ko per il Bologna: il Lille passa al Dall'Ara

Altra sconfitta, la quarta consecutiva, per il Bologna di Vincenzo Italiano che si è arreso per 2-1 in casa contro il Lille. Al 43' è arrivata la rete dei francesi che ha sbloccato la gara. Ingenuità pazzesca del Bologna con Posch che ha rinviato direttamente sul volto di Beukema, con il pallone che è arrivato a Jonathan David. Cross basso per il compagno di squadra con il primo tentativo respinto proprio da Posch e il secondo che dopo una deviazione si è insaccato alle spalle di Skorupski.

Nella ripresa il Bologna è partito con tutto un altro piglio, arrivando al gol del pareggio, il primo in questa Champions League, di Lucumi. Cross da calcio piazzato di Lykogiannis e zampata vincente del centrale rossoblù, che ha sbloccato i suoi in questa competizione, ma la gioia è durata soltanto pochi minuti, esattamente tre, visto che il Lille è subito tornato avanti ancora una volta con Mukau, servito da Fernandez-Pardo ma lasciato troppo solo dalla difesa del Bologna.