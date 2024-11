Un erroraccio di Strelec spiana la strada al Milan: i rossoneri passano a Bratislava

A Bratislava il Milan passa 3-2 contro lo Slovan, non senza parecchie fatiche, nel match del 5° turno di Champions League. Al 21' Abraham rompe le linee difensive dello Slovan e lancia Pulisic, che con un tiro morbido ma angolato fa 0-1. In tre minuti però ecco il pari slovacco: clamoroso buco nella difesa di Fonseca, ne approfitta Barseghyan che fa 1-1 partendo prima di centrocampo e superando Maignan con un tocco morbido ma letale.

Al 68' dopo aver sofferto torna in vantaggio il Milan con Rafael Leao, subentrato dalla panchina a inizio secondo tempo. Buon break di Fofana, che squarcia la linea difensiva slovacca favorito anche dal velo di Abraham: la palla arriva al portoghese che supera l'uscita del portiere con un tocco sotto. Passano solo 3' e i rossoneri firmano la rete del 3-1: erroraccio di Strelec, ex Spezia, che con un retropassaggio di fatto manda verso la porta l'inglese, abile a superare Takac. All'88' lo Slovan trova il gol del 2-3 con Nino Marcelli: conclusione violenta col mancino all'incrocio dei pali che non lascia scampo a Maignan. Due minuti dopo gli slovacchi restano in dieci: espulso Tolic, il numero dieci rimedia due gialli nel giro di pochissimi secondi: prima per un fallo su Musah e poi per delle proteste all'indirizzo dell'arbitro.