Un sogno per 4: Rrahmani, Kim, Anguissa e Kvaratskhelia all'esordio in Champions

Napoli, un sogno per 4: Rrahmani, Kim, Anguissa e Kvaratskhelia, la Champions vi aspetta. Sulla Gazzetta dello Sport, nella sua versoone online, si parla della grande attesa per l'esordio in Champions League di quattro colonne del nuovo Napoli.

I moschettieri azzurri sono pronti: Rrahmani, Kim, Anguissa e Kvaratskhelia. Storie diverse, accomunate dal brivido che proveranno al momento dell’ingresso in campo. Certo, l’esperienza in partite come questa fa la differenza ma vuoi mettere il desiderio di ben figurare alla prima assoluta su un palcoscenico così importante. Sarà un esame, l’ennesimo, da superare ma ci sarà tanta voglia di farlo nel migliore dei modi per dimostrare che chi ha puntato su di loro, vale a dire Cristiano Giuntoli, ha fatto bene.