Una magia di Giroud e il Chelsea passa a Bucarest: battuto 1-0 l'Atletico

A Bucarest il Chelsea batte 1-0 l'Atletico Madrid nel match valido per gli ottavi d'andata di Champions League. Sfida con poche emozioni con i due portieri quasi mai chiamati in causa, il Chelsea la sbloccano dopo 69 minuti di gioco: splendida rovesciata di Giroud, gol prima annullato per fuorigioco e dopo un consulto col VAR, convalidato. Vittoria importantissima per gli uomini di Tuchel che però al ritorno dovrà fare a meno degli squalificati Mount e Jorginho.