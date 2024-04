Valzer panchine in Europa, il Liverpool ha deciso l’erede di Klopp: c’è già l’accordo

Da allenatore dello Sporting, in attesa della fine della stagione in corso, ha già conquistato una Supercoppa di Portogallo, due Coppe di Lega e il sopracitato titolo nazionale del 2020-21.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra partire da Liverpool il domino di panchine che interesserà buona parte dell'Europa, con tante grandi squadre a caccia di un nuovo tecnico, a partire priprio dai Reds, che a giugno saluteranno Jurgen Klopp. Stando a quanto rivela Sky, Ruben Amorim, ormai vicinissimo al titolo portoghese con lo Sporting Lisbona (+4 sulla seconda con una gara in meno, ndr), avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club di Anfield Road.

Il 39enne ex nazionale portoghese è pronto ad abbracciare una nuova entusiasmante sfida in Inghilterra dall'inizio della prossima stagione, ed è emerso come l'obiettivo principale per dirigenti dei Reds dopo che è diventato chiaro che l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso non sarebbe stato disponibile quest'estate.

Amorim ha concordato un contratto triennale con il Liverpool. Nel Merseyside lo attendono le consuete pratiche burocratiche, mentre le trattative tra i 19 volte campioni di Premier e lo Sporting sono in corso. I biancoverdi vorrebbero infatti una sorta di riconoscimento per liberare il tecnico che sta riportato il titolo a Lisbona, sponda Leoes, dopo 3 anni di attesa. Da allenatore dello Sporting, in attesa della fine della stagione in corso, ha già conquistato una Supercoppa di Portogallo, due Coppe di Lega e il sopracitato titolo nazionale del 2020-21.