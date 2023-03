VIDEO - Da Salerno arrivati a Napoli i primi 400 tifosi dell’Eintracht: subito identificati

Sono da poco arrivati a Napoli con un treno da Salerno circa 400 tifosi dell'Eintracht Francoforte.

Sono da poco arrivati a Napoli con un treno da Salerno circa 400 tifosi dell'Eintracht Francoforte al seguito della squadra impegnata domani sera in Champions League in casa della squadra azzurra, nonostante il divieto emesso dal Prefetto di vendita dei biglietti nei confronti dei residenti a Francoforte. Nessun episodio sopra le righe da segnalare se non qualche schiamazzo, l'autorità di pubblica sicurezza si è immediatamente mossa per identificare e perquisire i tifosi tedeschi arrivati nel capoluogo campano. Ad attenderli, per il trasporto, anche sei pullman. Di seguito le immagini.