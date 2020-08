VIDEO - Disastro Juve, clamorosa eliminazione col Lione: rivediamo la sintesi Sky

La Juventus batte 2-1 il Lione ma non basta. La formazione di Maurizio Sarri è clamorosamente fuori dalla Champions League. Francesi avanti su rigore con Depay, poi due gol di Cristiano Ronaldo, il primo su penalty, polemiche per i due tiri dal dischetto annessi. Tutto negli highlights che potete rivedere nella sintesi Sky che vi proponiamo di seguito (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)