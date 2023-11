VIDEO-FOTO - Madrid, quasi pronto il nuovo Bernabéu: com'è oggi lo stadio che ospiterà il Napoli

La nuova casa del Real Madrid è quasi pronta, mercoledì sera il Napoli assaggerà quello che sarà il Santiago Bernabéu 2.0.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La nuova casa del Real Madrid è quasi pronta, mercoledì sera il Napoli assaggerà quello che sarà il Santiago Bernabéu 2.0. Il restyling che renderà la casa merengue uno degli stadi più suggestivi e moderni al mondo è iniziato nel giugno 2020, costringendo la squadra dell'allora allenatore Zidane a trasferirsi nella Ciudad Deportiva di Valdebebas anche per le partite ufficiali.

Le principali novità

Già adesso - come mostrano le immagini del reportage di TMW in calce - si può ammirare la copertura completa e totale dello stadio, sia ai lati che sopra il terreno di gioco. Il nuovo Bernabéu, investimento al quale Florentino Pérez lavorava da ormai più di 10 anni, avrà un campo retrattile, che permetterà di lasciarlo riposare all'interno di un'apposita struttura con 30 metri di profondità quando non vi si gioca. Non solo calcio, questo impianto all'avanguardia sarà in grado di ospitare uno svariato numero di eventi: dai congressi ai concerti fino a tante altre manifestazioni sportive. I posti sugli spalti, d'altronde, saranno ben 81.000.