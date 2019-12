VIDEO - Il Barça asfalta l'Alaves in campionato: Messi mostruoso, colpo chirurgico per il 3-0

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, continua la propria marcia in Liga senza fermarsi. Vittoria netta oggi contro l'Alaves, un 4-1 che ha visto sul tabellino dei marcatori le firme di Griezmann, Vidal, Messi a Suarez, con il gol di Pere Pons ad intervallare il poker blaugrana. In particolare il gol della pulce ha lasciato ancora a bocca aperta il pubblico del Camp Nou: sinistro chirurgico, palla all'angolo e portiere battuto! Gran gol, l'argentino scalda i motori anche in vista degli ottavi di finale di Champions.



In basso il video tratto da Dazn.