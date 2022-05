VIDEO - L'odissea dei tifosi del Liverpool: volo cancellato, vanno a Parigi in gommone

Con i biglietti per la finale di Parigi tra i Reds e il Real Madrid, i tifosi inglesi hanno visto il loro volo prenotato per la capitale francese cancellato

© foto di www.imagephotoagency.it

Curiosa vicenda capitata ad un gruppo di tifosi del Liverpool. Con i biglietti per la finale di Parigi tra i Reds e il Real Madrid, i tifosi inglesi hanno visto il loro volo prenotato per la capitale francese cancellato in mattinata, con il grande rischio di perdersi l'appuntamento finale di Champions. Ma, come documenta Sky Sports UK, il gruppo di supporter non si è dato per vinto e dall'Inghilterra ha raggiunto la Francia in gommone.