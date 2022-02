Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali: Albiol a guidare la difesa. Zakaria in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. In casa Juventus la sorpresa è la presenza di McKennie dal primo minuto, con Zakaria in panchina. In attacco, senza l'infortunato Dybala, tandem composto da Morata e Vlahovic, con quest'ultimo al suo debutto in Champions League.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Unai Emery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.