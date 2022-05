Villarreal-Liverpool, formazioni ufficiali: Albiol titolare, Klopp sceglie Jota con Salah e Mané

Tutto pronto all'Estadio de la Ceramica per il ritorno di Villarreal-Liverpool, dopo il successo per 2-0 dei Reds all'andata.

Tutto pronto all'Estadio de la Ceramica per il ritorno di Villarreal-Liverpool, dopo il successo per 2-0 dei Reds all'andata. Qualche sorpresa per entrambi i tecnici: nei padroni di casa out Danjuma, al suo posto in attacco c'è Boulaye Dia con Gerard Moreno. Nel Liverpool la sorpresa è davanti, dove al centro fra Salah e Mané ci sarà Diogo Jota e non Luis Diaz. Queste le formazioni ufficiali del match:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin; Gerard Moreno, Dia

LIVERPOOL (4-3-3): ALisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane