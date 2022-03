Vlahovic spacca la traversa: al 45' è ancora 0-0 tra Juve e Villarreal

All'Allianz stadium termina 0-0 il primo tempo dell'ottavo di ritorno di Champions League tra Juventus e Villarreal.

All'Allianz stadium termina 0-0 il primo tempo dell'ottavo di ritorno di Champions League tra Juventus e Villarreal. E' la Juve a creare più occasioni, ma il Villarreal tiene bene il campo. Al 21' bianconeri ad un passo dal vantaggio: cross basso di De Sciglio per Vlahovic che anticipa Albiol e conclude di prima intenzione colpendo in pieno la traversa. Un minuto dopo è il Villarreal a sfiorare la rete con Lo Celso: conclusione a giro da parte del centrocampista ex PSG con il pallone che termina un soffio sul fondo alla destra di Szczesny.