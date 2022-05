Volata Ligue 1, chi in Champions? Quasi fatta per il Marsiglia di Milik

Quattro le squadre ancora in corsa, di seguito i calendari a confronto (in MAIUSCOLO le partite in trasferta):

Il Paris Saint-Germain ha vinto con largo anticipo il suo 10° titolo di campione di Francia, eguagliando il record del Saint-Etienne. Restano però da assegnare altri due posti in Champions League, uno diretto e un altro attraverso i playoff. Quattro le squadre ancora in corsa, di seguito i calendari a confronto (in MAIUSCOLO le partite in trasferta): MARSIGLIA punti 68

14 maggio, RENNES

21 maggio, Strasburgo MONACO punti 65

14 maggio, Brest

21 maggio, LENS RENNES punti 62

11 maggio, NANTES

14 maggio, Marsiglia

21 maggio, LILLE STRASBURGO punti 60

14 maggio, Clermont

21 maggio, MARSIGLIA NIZZA punti 60

11 maggio, Saint-Etienne

14 maggio, Lille

21 maggio, REIMS