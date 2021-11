Young Boys-Atalanta, formazioni ufficiali: out Ilicic, Malinovskyi dal 1'

Young Boys e Atalanta hanno diramato l'undici ufficiale per la sfida del Wankdorf Stadium in programma alle ore 21. Tutto confermato per gli svizzeri, mentre Gasperini toglie Djimsiti e inserisce Demiral al centro della difesa, ma anche Ilicic per inserire Malinovskyi nella batteria dei due trequartisti.

Young Boys (4-4-2)

Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Aebischer, Carlos Martins, Rieder; Elia, Siebatcheu.

Atalanta (3-4-2-1)

Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.