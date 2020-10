Zapata salva l'Atalanta, rimontato nel secondo tempo l'Ajax: é 2-2

Termina pari il match di Champions League, valevole per seconda giornata del gruppo D tra Atalanta e Ajax. Alla mezz'ora del primo tempo i lancieri si portano in vantaggio. Dalla sinistra arriva un cross abbastanza morbido verso Traoré, con Gosens che interviene da karateka: sarebbe palla piena ma, nella dinamica, c'è anche un calcio all'attaccante dell'Ajax. Dal dischetto Tadic, con il cucchiaio, beffa uno Sportiello che battezza l'angolo giusto ma non riesce ad alzare il braccio quanto basta per parare. Sette minuti più tardi Neres va via a Toloi, centrando per l'accorrente Traoré: regalo del portiere atalantino che lascia lì il pallone per lo 0-2. Nel secondo tempo l'Atalanta cambia registro, trovando dopo 9 minuti il gol del 2-1 con Duvan Zapata: cross in area di rigore di Gomez dopo un rimpallo e colpo di testa vincente dell'attaccante colombiano. Nel giro di quindici minuti arriva la rimonta dei bergamaschi, ancora Duvan Zapata. Pasalic vede lo scatto in profondità del colombiano, dimenticato da Blind e lo serve. L'ex Napoli arriva in area di rigore e con un destro potente manda alle spalle di Onana. Enterambe le squadra provano a vincere, Marinovski si divora un gol nel finale, il punteggio però non cambia. Finisce 2-2 l'Atalanta si porta a 4 punti in classifica alle spalle del Liverpool.