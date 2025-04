Conference, il Chelsea cade in casa ma va in semifinale! Rapid ai supplementari

Il Chelsea è in semifinale di Conference League, ma non è stata una grande prestazione dei Blues Stamford Bridge. Sotto dopo appena dieci minuti per il rigore concesso al Legia Varsavia poi realizzato da Pekhart, è arrivato il pareggio momentaneo di Cucurella su suggerimento magico di Jadon Sancho. Nella ripresa però troppo bassi i ritmi della banda di Maresca, che si è fatta bucare nuovamente dagli avversari con la rete del 2-1 di Kapuadi. Se la squadra londinese stacca il pass per il turno successivo del torneo è solo merito del risultato sancito all'andata fuori casa (3-0).

Tutto ribaltato in casa del Rapid Vienna da parte del Djurgarden, che sorprende e trascina gli austriaci ai tempi supplementari. Una gara apertissima sbilanciata dall'espulsione lampo di Sangaré dopo appena sei minuti di gioco per intervento pericoloso, poi il tocco di mano di Auer concede il penalty al Djurgarden, firmato da Danielson. L'autorete di Larsson in pieno tempo di recupero però non demoralizza gli svedesi, che si ricavano il 2-1 con Kosugi al 77', trascinando così i padroni di casa ai tempi supplementari. Rovinato il vantaggio acquisito all'andata (1-0) dal Rapid, dunque.