Conference, i risultati: tutto facile per il Betis, vittoria esterna del Rapid

vedi letture

Si sono appena concluse le tre gare delle 21 dei quarti di finale d'andata di Conference League. Dopo la vittoria del Chelsea sul Legia Varsavia e quella della Fiorentina sul Celje, vince anche il Betis Siviglia, che batte in casa lo Jagiellonia per 2-0. Il Rapid Vienna, impegnato in trasferta sul campo del Djurgarden, si è imposto per 0-1. Ricordiamo che le semifinali si comporranno da una parte con le vincenti di Celje-Fiorentina e Betis-Jagiellonia e dall'altra con l'incrocio tra chi passa in Chelsea-Legia e Djurgarden-Rapid.