Fiorentina, figuraccia sfiorata: basta il 2-2 col modesto Celje per le semifinali di Conference

La Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi con il Celje e, in virtù del successo per 2-1 nella gara d’andata in Slovenia, stacca il pass per le semifinali di Conference League. Mandragora sblocca il punteggio nel primo tempo, poi ribaltato nel secondo da Matko e Nemanic.

Kean, però, poco dopo la seconda rete degli sloveni fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In semifinale la squadra di Palladino troverà il Betis, che ha avuto la meglio nel doppio confronto con lo Jagiellonia. Per i viola si tratta della terza semifinale consecutiva nella competizione europea.