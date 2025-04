Ufficiale Celje-Fiorentina, le formazioni: tanto turnover per Palladino

Alle ore 21 la Fiorentina scende in campo sul terreno di gioco del Celje, in Slovenia, per la partita d'andata dei quarti di finale di Conference League. Tanto turnover per Palladino, che lascia a riposo alcuni protagonisti della sua Fiorentina come per esempio Kean, Dodo, Fagioli e Gudmundsson. In attacco largo dunque alla coppia inedita composta da Zaniolo e Beltran, mentre sono adattati a esterni a tutta fascia Moreno e Folorunsho. In difesa ritorna dal 1' Comuzzo, anche perché Pablo Mari (e come lui anche Ndour) non è stato inserito nella lista UEFA.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuliksevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Seslar.

A disposizione: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.

Allenatore: Albert Riera.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodo, Gudmundsson, Kean, Richardson, Fagioli, Baroncelli, Caprini, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.