Conference, tutti i risultati: Chelsea di misura, poker Betis

Con qualche patema di troppo, la Fiorentina batte il Panathinaikos per 3-1 e si qualifica per i quarti di finale della Conference League. La squadra viola affronterà lo Celje, che nel tardo pomeriggio ha battuto ai rigori il Lugano. Passano anche le altre due favorite, ovvero Betis e Chelsea, facendo rispettare i pronostici contro Guimaraes e Copenaghen. Il Legia va ai quarti dopo i tempi supplementari battendo 2-0 il Molde.

Conference League, il ritorno degli ottavi di finale

Chelsea - Copenaghen 1-0: 55' Dewsbury-Hall

Fiorentina - Panathinaikos 3-1: 12' Mandragora (F), 24' Gudmundsson (F), 75' Kean (F), 81' rig. Ioannidis (P)

Guimaraes - Betis 0-4: 5' e 20' Bakambu, 58' Antony, 81' Isco

Legia - Molde 2-0 d.t.s.: 38' Morishita, 108' Gual

Rapid - Borac Banja Luka 2-1: 66' Ogrinec (B), 70' Beljo (R), 96' Schaub

Lugano - Celje 5-4 (6-7 d.c.r.): 21' Belhadj (L), 40' Seslar (C), 42' e 80' Koutsias (L), 44' dos Santos (L), 68' Svetlin (C), 90'+5 rig. Kucys (C), 97' Nieto, 118' Doumbia

Cercle Bruges - Jagiellonia 2-0: 8' van der Bruggen, 50' Felipe Augusto

Djurgarden - Pafos 3-0: 35' Fallenius, 69' Stensson, 86' Nguen

L'andata degli ottavi di finale

Betis - Guimaraes 2-2

Copenaghen - Chelsea 1-2

Molde - Legia 3-2

Panathinaikos - Fiorentina 3-2

Borac Banja Luka - Rapid 1-1

Celje - Lugano 1-0

Jagiellonia - Cercle Bruges 3-0

Pafos - Djurgarden 1-0