Missione compiuta, ma che sofferenza: la Fiorentina ribalta il Panathinaikos e va ai quarti

Missione compiuta, la Fiorentina è ai quarti di Conference League. Ribaltato sul 3-1 il Panathinaikos nella gara di ritorno.

La squadra viola riceve la spinta necessaria per attaccare a testa bassa da subito, trovando l’1-0 con Mandragora, autore di una bella conclusione dalla lunga distanza al 12’ e vicino al raddoppio poco più tardi: lo ferma Dragowski. Il 2-0 della Fiorentina arriva comunque, a metà del primo tempo: bella ripartenza solitaria di Gudmundsson, aiutato da una deviazione nel trafiggere Dragowski. Effettuato il sorpasso nell’aggregato, la squadra di Palladino comunque non si ferma e spinge a caccia del tris, con ancora Mandragora, Kean e Cataldi tra i più pericolosi a cavallo della mezz’ora. La reazione greca è tutta in un mancino di Tete che si perde fuori di un metro a lato della porta di De Gea, mentre Dragowski si supera per evitare il tris firmato Kean.

Il Panathinaikos approccia la ripresa con tutt’altra intensità e ferocia, costringendo la Fiorentina perlopiù a difendersi per tutta la fase inaugurale della seconda frazione di gioco al Franchi. Più passa il tempo e più la squadra in maglia viola arretra il baricentro, lasciando forse troppo campo alle iniziative ospiti, con in particolare un pallone succulento per Tete che il brasiliano si vede ribattuto da Gosens al 68’. La partita, quindi, si infiamma nell’ultimo quarto d’ora. Prima la ripartenza vincente per il 3-0 firmato da Kean e innescato da Gosens, poi però subito dopo il rigore procurato da Ounahi (fallo di Fagioli) e trasformato da Ioannidis che vale il 3-1 e il rientro in corsa nel discorso qualificazione per il Pana. Finale di grande sofferenza per il Franchi e il maxi recupero da 7 minuti in tal senso non aiuta. Una mano, però, la dà l’espulsione di Mladenovic per doppio giallo nell’extra time, nell’arrivare più serenamente al triplice fischio. E quando arriva può scoppiare la festa del Franchi: la Fiorentina ha ribaltato l’andata ed è ai quarti di Conference League. Affronterà gli sloveni del Celje.