Conference, tutti i risultati delle 21: Brighton a valanga, tris Copenaghen
Poker del Brighton, tris del Copenaghen e vittoria dell’Atalanta: si chiude con risultati netti la prima giornata di Conference League. Gli inglesi travolgono il Kauno Zalgiris con un secco 4-0, mentre la formazione danese si impone per 3-0 sul Braga. La Dea, invece, supera 3-1 il Pafos alla New Balance Arena, cominciando il proprio cammino europeo con una vittoria costruita già nel primo tempo grazie alle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca.
Conference League, i risultati delle gare delle 21
Atalanta-Pafos 3-1
Brann-Lincoln 2-1
Brighton-Kauno Zalgiris 4-0
Copenaghen-Braga 3-0
Friburgo-Jablonec 3-2
Hearts-Nordsjaelland 1-1
St. Truiden-Iberia 1999 2-0
Twente-Thun 1-0
I risultati delle 18.45
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 1-0
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
KuPS-Trabzonspor 2-4
Lugano-Stella Rossa 3-2
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos-Borac 2-1
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ-Craiova-Getafe 1-1
Serie A Enilive 2026-2027
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