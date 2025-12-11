Ufficiale

Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni: Vanoli rispolvera Dzeko

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:49Conference League
di Pierpaolo Matrone

Pochi minuti al fischio di inizio della sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev, match in programma al Franchi alle ore 18:45 e valido per la quinta giornata della League Phase di Conference. I viola, al momento diciassettesimi, sono chiamati ad invertire un trend dopo le ultime due sconfitte patite nella competizione che hanno rimesso in bilico la qualificazione alla fase successiva del torneo. Queste le scelte di formazione:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Parisi, Marí, Kospo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Shaparenko, Mykhaylenko, Pikhalonok; Voloshyn, Guerrero, Kabaev. A disposizione: Blanuta, Burtnyk, Ignatenko, Morgun, Karavaev, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Rubchynskyi, Ogundana, Mykhavko. Allenatore: Igor Kostyuk.