Conference, cadono Mainz e Rayo Vallecano: tutti i finali delle 18.45

Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Conference League. Spiccano le sconfitte di Mainz e Rayo Vallecano. In particolar modo i tedeschi erano fino a stasera a punteggio pieno. Stesso destino per il Celje, sconfitto dopo aver vinto le prime tre partite. Rapid Vienna che è l'unica squadra rimasta a zero punti. Nota di merito per l'Hamrun Spartans di Giacomo Modica: i maltesi trovano i primi tre punti e in gol va l'ex meteora romanista Ante Coric.

AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0

70' De Wit, 87' Jensen

Hamrun Spartans - Lincoln 3-1

57' Lopes (L), 65' El Fanis (H), 74' Smajlagic (H), 90' + 2 Coric (H)

Lech Poznan - Losanna 2-0

67' Ismaheel, 90' + 5 Agnero

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 2-0

34' rig. Semedo, 59' Neofytou

Rakow - Rapid Vienna 2-0

27' Brunes, 40' Diaby-Fadiga

Sigma Olomouc - Celje 2-1

8' e 42' Ghali (S), Vidovic (C)

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1

24' Pérez (R), 49' Kashia (S), 52' Yirajang (S)



Universitatea Craiova - Mainz 1-0

67' rig. Al Hamlawi

Zrinjski - Hacken 2-1

40' Andersen (H), 78' Cuze (Z), 85' Bilbika (Z)