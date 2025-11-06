Beffa Fiorentina, ennesima sconfitta! Il Mainz vince in rimonta al 95’

Doccia freddissima per la Fiorentina, battuta 2-1 in casa del Mainz da un gol di Lee al 95'. Il Mainz parte forte, ma i primi tentativi tedeschi vengono neutralizzati da Martinelli. La Fiorentina passa in vantaggio al 16’ con la prima rete con la maglia gigliata di Simon Sohm, dopo un errore di Da Costa. Al 21’ Piccoli spreca un contropiede, al 39’ Fazzini trova la provvidenziale opposizione di Potulski.

Nella ripresa i viola continuano a spingere, ma le occasioni più pericolose - tra cui un gol annullato a Kean per fuorigioco - non si concretizzano. Il Mainz cresce e al 68’ pareggia con Hollerbach approfittando di una difesa viola troppo morbida. Quando la partita sembrava destinata al pareggio, al 95’ Lee punisce un’ultima disattenzione dei gigliati, regalando al Mainz la vittoria.